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Стало известно, где ГИБДД проведёт облаву на пьяных водителей

7 Мар. 2017, 16:02
43 просмотра

Сотрудники Кемеровской ГИБДД собираются массово проверить водителей на трезвость после праздника.

9 марта несколько экипажей ДПС устроят «засаду» на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. Полицейские будут выявлять водителей, которые сразу после праздничного застолья отправились в путь.

На месте расположения экипажей будут останавливаться все проезжающие мимо машины. Водителям предложат пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови. Тем, кого поймают за вождением автомобиля в нетрезвом состоянии грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 000 рублей.  


Тэги: ДПС, Кемерово
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