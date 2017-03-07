Учёные рассказали, как погода действует на вес младенца

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Специалисты из США провели исследование, в котором участвовали более 220 тысяч новорождённых малышей в период с 2002 по 2008 года. Оказалось, что мамы, находящиеся в ожидании ребёнка в непривычном для себя климате, в два с половиной раза чаще рискуют родить ребёнка с дефицитом веса. Речь идёт о жаре и морозах, пишет сайт riafan.ru.

С чем связана эта закономерность, учёные пока не готовы сказать, но советуют беременным женщинам, особенно в во втором и третьем триместрах, привычный климат резко не менять.



