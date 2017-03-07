Учёные сообщили о преувеличенном значении сексуальных проблем

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Британские специалисты заявили, что реально с проблемами в интимной жизни сталкивались свыше 3,5% женщин и 4% мужчин. Ранее назывались цифры: 40% мужчин и более 25% представительниц слабого пола.

Новое исследование показало, что большая часть «постельных» проблем - это естественные «незначительные половые трудности».

Говорить же о серьёзных расстройствах нужно лишь при той симптоматике, которая повторяется на протяжении полугода. Также трудности должны возникать в 70% занятий любовью. Учёные также отмечают, что зачастую ситуацию нагнетают фармацевты: им нужно продать лекарство и даже незначительные неполадки они представляют, как серьёзную болезнь, пишет oane.ws.



