Кузбасскую военную часть пополнили модернизированные гаубицы

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что на вооружение Юргинской артиллеристской бригады поступили новые модернизированные пушки-гаубицы «Мста-Б».

Эти орудия полностью заменят кузбасским артиллеристам старые образцы пушек. Они предназначены для уничтожения артиллерии противника, его техники и живой силы.

152-миллиметровая пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами на расстояние до 24,7 километра, а также дальнобойными снарядами до 30 километров.



