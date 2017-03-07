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На кузбасских врачей напали с ножом пьяные пациенты

7 Мар. 2017, 17:21
38 просмотров

На пульт скорой помощи Промышленновкого района поступил сигнал о больном с переломом руки. По указанному адресу выехала бригада врачей.

По приезду выяснилось, что пострадавший мужчина и его сын пьяны. Фельдшеры оказали помощь больному и собирались отвезти его в больницу. Однако пьяные родственники затеяли между собой ссору, которая переросла в драку. Пьяный сын, вооружившись ножом, начал угрожать женщинам-врачам и не давал одной из них выйти из дома. Её коллеге удалось выбежать на улицу и позвать на помощь водителя скорой. Мужчина отвлёк дебошира, что позволило фельдшеру выбраться на улицу, и заблокировал пьяных родственников в доме. Затем врачи вызвали наряд полиции.

Узнав об этой истории, в администрации Кемеровской области решили наградить героев своей профессии.  

За решительные действия, преданность делу и активную жизненную позицию водителя - Олега Асабина наградили медалью «За честь и мужество», а фельдшеры Татьяна Павлюченко и Валентина Харитонова были удостоены медали «За веру и добро».


Тэги: Кузбасс, врачи
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