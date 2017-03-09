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У кузбасских бюджетниц появилось два дополнительных выходных

9 Мар. 2017, 12:43
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Праздник прошёл, но сюрпризы не заканчиваются. Аман Тулеев объявил два дополнительных выходных в году для бюджетниц, которые воспитывают детей до 18 лет. Теперь женщины смогут с сохранением зарплаты отдыхать 1 июня в День защиты детей и 1 сентября в День знаний. 

Новая мера призвана помочь матерям полностью охватить заботой детей, собрать их в школу или, наоборот, отправить на каникулы, посетить с семьей праздничные мероприятия. Я напомню, в этом году в Кузбассе удалось сохранить все областные меры поддержки женщин. Это льготы по жилью, отдыху, оздоровлению детей, сокращённый рабочий день с 1 мая по 30 сентября.

 

 

 

 


Тэги: Кузбасс, дополнительный выходной
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