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На кузбасской «Гонке Героев» задействуют вертолёт медицины катастроф

9 Мар. 2017, 13:55
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Два дня до Гонки Героев в Шерегеше! В секторе Е горы Зелёная специалисты закончили строительство трассы. Будут приняты повышенные меры безопасности. Так, для кузбасского этапа задействуют несколько автомобилей скорой помощи, а также вертолёт медицины катастроф. Охрану общественного порядка будут обеспечивать полицейские, казаки и волонтёры. 

ГТРК «Кузбасс» мы получили эксклюзивные права на телетрансляцию «Гонки Героев». Призываем участников взять с собой на старт экшн-видеокамеру, чтобы принять участие в суперконкурсе! Главное после финиша - не пробегайте мимо человека вот в таких  ярких жилетках с логотипом ГТРК  «Кузбасс». 

  


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