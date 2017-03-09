У кузбасского Следкома появился новый и.о. руководителя

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Исполняющим обязанности руководителя Следственного комитета в Кемеровской области назначен Александр Михайлович Кустов. Он родился в Яшкинском районе в 1970-м году, окончил Томский политехнический университет. Затем получил диплом Томского государственного университета по специальности юриспруденция. Поступил на службу в прокуратуру Яшкинского района Кемеровской области, где занял должность следователя.

Затем он работал в должностях помощника прокурора, заместителя прокурора, прокурора районных прокуратур региона.

- В январе 2014 года назначен на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области, - сказали в ведомстве. Добавим, прежний и.о. руководителя кузбасского Следкома Павел Муллин отстранён. Ранее отстранили руководителя ведомства Сергея Калинкина.

Фото: Следственный комитет по Кемеровской области







