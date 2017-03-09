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У кузбасского Следкома появился новый и.о. руководителя

9 Мар. 2017, 14:57
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Исполняющим обязанности руководителя Следственного комитета в Кемеровской области назначен Александр Михайлович Кустов. Он родился в  Яшкинском районе в 1970-м году, окончил Томский политехнический университет. Затем  получил диплом Томского государственного университета по специальности юриспруденция. Поступил  на службу в прокуратуру Яшкинского района Кемеровской области, где занял должность следователя.

Затем он  работал в должностях помощника прокурора, заместителя прокурора, прокурора районных прокуратур региона.

- В январе 2014 года назначен на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области, - сказали в ведомстве. Добавим, прежний и.о. руководителя кузбасского Следкома Павел Муллин отстранён.  Ранее отстранили руководителя ведомства Сергея Калинкина.

Фото: Следственный комитет по Кемеровской области


 

 


Тэги: Кузбасс, Следком, Александр Кустов
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