Кузбасские синоптики дали прогноз на выходные дни

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В ближайшие дни погода в регионе будет меняться, однако тепло сохранится. По области в пятницу возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Днём …-4…-9, местами …-2…+3. Ночью …-16…-21, местами …-8…-13.

В субботу осадков не обещают, ветер северо-восточный. Температура воздуха …-1…-6, местами до …+4, ночью 10-15, местами до …-21.

- В воскресенье западный умеренный ветер, преимущественно без осадков, температура днем от … -1 до …-6. Местами повысится до …+5, в ночь на понедельник …-8…-13, местами до …-18.

- В понедельник погода существенно не изменится, температура останется в тех же пределах, только ветер сменит направление на юго-западное, - сообщили в Кемеровском Гидрометцентре.



