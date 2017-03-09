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Почти 500 домов Кемеровского района находятся в зоне подтопления

9 Мар. 2017, 17:24
37 просмотров

В Кемеровском районе сформирована специальная комиссия, специалисты  которой  обходят дома , находящиеся в опасной зоне.   Пожилым и маломобильным селянам приносят тревожные рюкзаки. Внутри – суточный запас продуктов, мини-аптечка,   фонарь, батарейки  и прочие запасы на экстренный  случай.   Кроме того ,населению раздают памятки. Сегодня в 18-ти деревнях района около  пятисот домов находятся в зоне риска. Более 50-ти  малообеспеченных семей получат  полисы бесплатно, их страхуют  за счёт средств областного бюджета. 


Тэги: Кемеровский район, паводок
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