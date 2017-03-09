Почти 500 домов Кемеровского района находятся в зоне подтопления

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В Кемеровском районе сформирована специальная комиссия, специалисты которой обходят дома , находящиеся в опасной зоне. Пожилым и маломобильным селянам приносят тревожные рюкзаки. Внутри – суточный запас продуктов, мини-аптечка, фонарь, батарейки и прочие запасы на экстренный случай. Кроме того ,населению раздают памятки. Сегодня в 18-ти деревнях района около пятисот домов находятся в зоне риска. Более 50-ти малообеспеченных семей получат полисы бесплатно, их страхуют за счёт средств областного бюджета.



