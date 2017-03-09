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В Кузбассе коммунальщиков оштрафовали за плохую уборку снега

9 Мар. 2017, 17:31
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Ещё одна управляющая компания Анжеро-Судженска оштрафована за плохую уборку дворов. Государственная жилищная инспекция Кузбасса завела административное дело на  «УК Анжерская». По жалобе жителей в одном из дворов по улице Лазо была проведена инспекционная проверка. Снег  там  не вывозили, и машины даже не могли подъехать к жилым домам.  

В итоге за нарушение лицензионных требований управляющая компания привлекут к административной ответственности. Все материалы  переданы в мировой суд, жилищникам  грозит крупный штраф  до  трехсот тысяч рублей. Кроме того коммунальщикам  выдано предписание на устранение нарушений - проезды были очищены от снега в  тот  же день.


Тэги: Кузбасс, Анжеро-Судженск
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