В Кузбассе продолжается подготовка к паводку

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В Крапивинском районе накануне проверили готовность к паводкам всех сил.

В проверке задействовали около 60 человек и 21 единица спецтехники. Мобильный пункт управления, автобусы для эвакуации жителей, передвижной медицинский пункт, аварийно-спасательные и пожарные машины, катер на воздушной подушке.

Смотр показал, - каждая из служб готова в любой момент прийти на помощь. Руководителям подразделений было поручено дополнительно проверить тревожные рюкзаки, а также средства связи и оповещения населения.





