В Кемерове мужчина стрелял по окнам

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В отдел полиции «Ягуновский» вечером 9 марта поступил сигнал, сообщающий, что в одном из частных домов дебошир достал ружьё и грозит убить свою жену.

Когда прибыли сотрудники МВД и бойцы Росгвардии, женщина успела убежать из дома. Её супруг, оставшись дома один, требования сложить оружие проигнорировал и продолжил стрелять по окнам. Вскоре его задержали: это ранее судимый 37-летний местный житель, незарегистрированное ружье марки «ТОЗ» изъяли. Сейчас в отношении ягуновского стрелка решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: пресс-служба областного полицейского главка



