В Кемерове под суд пойдёт водитель, из-за которого погибли юные футболисты

Окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего кемервочанина. Он обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, 7 августа прошлого года на примерно 22:00 на 12-м километре трассы «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» случилась авария с участием микроавтобуса Hyundai, который ехал из Новокузнецка в областной центр. У автобуса лопнуло правое заднее колесо, водитель потерял руль, и транспортное средство вылетело в кювет.

В автобусе была футбольная команда, всего 9 пассажиров. Один из них – 17-летний юноша – погиб на месте, шестеро травмированы. Позже в больнице ушёл из жизни ещё один молодой человек. У двоих юных футболистов вред здоровью квалифицируется, как тяжкий.

Проведённые экспертизы установили, что водитель превысил скорость: шёл почти 130 километров в час, когда для автобусов максимальной является 90 километров в час. Когда совершался обгон, у микроавтобуса порвалось колесо.

- Следствием установлено, что обвиняемый, имевший водительское удостоверение категории «В», не имел права управлять микроавтобусом. В данном транспортном средстве установлены 12 пассажирских сидений, следовательно, оно относится к категории «D» - автобусы. Водитель знал об этом, но в нарушение правил дорожного движения сел за руль. На допросе он признался, что в рейс с футбольной командой отправился по просьбе отца (индивидуального предпринимателя, осуществлявшего пассажирские перевозки), который за данную поездку обещал заплатить ему 1500 рублей, - сообщают в областной полиции. В ведомстве добавили, что молодому человек ожидает суда, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области