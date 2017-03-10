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Кемеровский мэр рассказал о строительстве «Берёзовой рощи»

10 Мар. 2017, 17:32
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Глава Кемерва Илья Середюк  провёл  выездное совещание на строительных объектах областной столицы. Комиссия бывала на в микрорайоне № 60 Заводского района («Берёзовая роща»). Здесь появится  8 многоквартирных жилых домов 1251 квартир. Застройщиками выступают ООО «Пиллон», ООО «Пиллон-Инвест» и ООО «Сибград». Уже сдано три жилых дома, ещё четыре строят. 

- На территории застройки микрорайонов есть ручей, если его привести в порядок, территорию облагородить, то получится зона отдыха для всех жителей и этот вопрос мы вместе посмотрим совместно после таяния снега. Кроме того, достигнута договорённость продумать более короткий путь к школе для детей – сейчас они обходят весь микрорайон, - сказал Илья Середюк на встрече с застройщиками.

Также он сообщил, что уже достигнута договорённость о резервировании земельного участка для строительства детсада на 125 мест.

- Ранее здесь планировалось строительство жилого дома со встроенным помещением для детского сада на 40 мест, но этого явно недостаточно – здесь будет жить много молодых семей и мест в детском саду потребуется явно больше, - отметил мэр.  

 Фото: мэрия Кемерова


Тэги: Кемерово, Илья Середюк, Берёзовая роща
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