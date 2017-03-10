В Кемерове несколько улиц Центрального района находятся в зоне подтопления

В областной столице готовятся к приходу большой воды, под председательством главы Ильи Середюка состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Так, в Центральном районе в зону паводка попадает 65 домов на улицах 3-я, 4-я, 5-я Заречные. С гражданами проводится, проживающими здесь, проводят работу по страхованию имущества и информированию о действиях при ЧС.

- Для размещения граждан предусмотрены пункты временного размещения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МАУ «Дворец молодёжи», в лагере «Пламя», - сообщили в городской мэрии.

Фото: мэрия Кемерова