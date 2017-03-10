Кузбасские власти подписали очередное соглашение с угольщиками

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Сегодня в областной администрации подписано очередное соглашение о социально экономическом сотрудничестве с угольщиками. Практика заключения таких договоров существует в Кузбассе с 2001 года. Это принципиальная позиция Амана Тулеева в отношении с бизнесом: именно в регионе, а не в офшорах должны платиться налоги, руководители компаний обязаны понимать, что такое социально ответственное ведение дел. Обязательные строки - повышение заработной платы и помощь в подготовке к главному горняцкому празднику - дню Шахтёра. Подробности далее.



