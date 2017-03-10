В Кузбассе прошли массовые субботники

14 просмотров

Важнейшая противопаводковая мера - вовремя убранные и вывезенные сугробы. Сегодня во дворы и на улицы вышли тысячи помощников коммунальщиков. После таких дней чистоты остаются сухие дороги и безопасные тротуары, Например, в Междуреченске сегодня сотрудники администрации взяли лопаты и расчистили снег, который выпал накануне. Приближали весну и в Ленинске-Кузнецком. Так, местные предприятия выделили технику, в итоге: 52 километра магистралей избавлены от ледяного панциря. Кроме того, привели в порядок 240 внутреквартальных территорий, работали и на высоте, приводители в порядок крыши.



