На сайте «Вести-Кузбасс» состоится прямая трансляция «Гонки Героев»

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В субботу, 11 марта в Шерегеше состоится грандиозное спортивное событие: зимняя «Гонка Героев». Заявлено более 1.000 участников из разных регионов России. Им предстоит пройти сложнейшие испытания на трассе горы Зелёная в секторе Е.

Отметим, что на «Гонке» приняты повышенные меры безопасности, задействован даже вертолёт медицины катастроф. К финишу придёт сильнейший, ему достанется 350 тысяч рублей призовых.

Следить за тем, как проходит «Гонка Героев» можно на нашем сайте: в 10.30 начнётся прямая трансляция с места событий.

Также во время гонки мы разыграем призы от телеканала. Для того, чтобы принять участие в выкладывайте крутые фотографии «Гонки Героев» в свой instagram с хештегом #вести42 Не забывайте подписываться и на наш инстаграм: https://www.instagram.com/vesti_kuzbass/ Ждём и яркое народное видео, лучших репортёров ждут подарки. Не пробегайте мимо наших операторов в фирменных жилетах ГТРК «Кузбасс», они принимают материалы.



