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На сайте «Вести-Кузбасс» состоится прямая трансляция «Гонки Героев»

10 Мар. 2017, 20:00
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В субботу, 11 марта в Шерегеше состоится грандиозное спортивное событие: зимняя  «Гонка Героев». Заявлено более 1.000 участников из разных регионов России. Им предстоит пройти сложнейшие испытания на трассе горы Зелёная в секторе Е. 

Отметим, что на «Гонке» приняты повышенные меры безопасности, задействован даже вертолёт медицины катастроф. К финишу придёт сильнейший, ему достанется 350 тысяч рублей призовых. 

Следить за тем, как проходит «Гонка Героев» можно на нашем сайте: в 10.30 начнётся прямая трансляция с места событий.  

Также во время гонки мы разыграем призы от телеканала. Для того, чтобы принять участие в выкладывайте крутые фотографии «Гонки Героев»  в свой instagram с хештегом #вести42

Не забывайте подписываться и на наш инстаграм: https://www.instagram.com/vesti_kuzbass/

Ждём и яркое народное видео, лучших репортёров ждут подарки. Не пробегайте мимо наших операторов в фирменных жилетах ГТРК «Кузбасс», они принимают материалы.


Тэги: Гонка Героев, прямая трансляция
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