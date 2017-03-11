В Кемерове продолжается строительство микрорайона «Марковцева-5»

Микрорайон «Марковцева-5» находится в Ленинском районе города. Здесь запланировано строительство 8 многоквартирных жилых домов общей площадью 68,3 тыс. кв. м. Два дома уже сдали, ещё возводится четыре здания, а ещё два - проектируют.

Кроме жилья, в микрорайоне будет садик на 167 мест, на первых этажах домов появятся магазины и другие объекты инфраструктуры.

- В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ООО «Програнд» и Кемеровским государственным сельскохозяйственным институтом выполнены работы по устройству сквера на площадке КемГСХИ – заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены парковые диваны, высажен газон, - отметили в мэрии.

Фото: кемеровская администрация