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В Кемерове продолжается строительство микрорайона «Марковцева-5»

11 Мар. 2017, 10:05

Микрорайон «Марковцева-5» находится в Ленинском районе города. Здесь запланировано строительство 8 многоквартирных жилых домов общей площадью 68,3 тыс. кв. м. Два дома уже сдали, ещё возводится четыре здания, а ещё два - проектируют.

Кроме жилья, в микрорайоне будет садик на 167 мест, на первых  этажах домов появятся магазины и другие объекты инфраструктуры.

-  В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ООО «Програнд» и Кемеровским государственным сельскохозяйственным институтом выполнены работы по устройству сквера на площадке КемГСХИ – заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены парковые диваны, высажен газон, - отметили в мэрии.

 Фото: кемеровская администрация


Тэги: строительство микрорайона «Марковцева-5», Кемерово
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