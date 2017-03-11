Стали известны победители кузбасской «Гонки Героев»

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В Шерегеше завершилась грандиозная зимняя «Гонка Героев», приехали более 1.000 участников из разных регионов страны. Они проходили сложную трассу препятствиями, показывали спортивную подготовку и бросали вызов самим себе. Уже известны имена победителей.





- В номинации «Мужской забег» лидером стал Павел Якимов из Красноярска.



- В номинации «Женский забег» победила Жанна Самбурская из Москвы.



- В номинации «Командный забег» победу одержали тренеры и преподаватели детско-юношеской школы из Прокопьевска.

лучшими стала сборная команда частной охранной организации «Боец», города Кемерово и Новокузнецк.

В ближайшее время «Вести-Кузбасс» покажет видеоверсию «Гонки Героев».



Фото: «Вести-Кузбасс».





