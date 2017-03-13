В Кемерове сняли с крыши 9-летнего мальчика
В минувшие выходные днём в Ленинском районе 9-летний мальчик поспорил с друзьями и взобрался на крышу двухэтажного гаража. Спуститься обратно он уже не смог, его товарищи обратились в Кемеровскую службу спасения.
На место приехали спасатели, при помощи штурмовой лестницы они спустили ребёнка с гаража, а также провели с детьми беседу, в которой рассказали об опасности подобных игр.
- Если вам или кому–либо из окружающих требуется помощь спасателей, необходимо набрать всего три цифры – 112. На единый номер можно звонить без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона, - напомнили в Кемеровской службе спасения.
Фото: Кемеровская служба спасения