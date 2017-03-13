В Кемерове сняли с крыши 9-летнего мальчика

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В минувшие выходные днём в Ленинском районе 9-летний мальчик поспорил с друзьями и взобрался на крышу двухэтажного гаража. Спуститься обратно он уже не смог, его товарищи обратились в Кемеровскую службу спасения.

На место приехали спасатели, при помощи штурмовой лестницы они спустили ребёнка с гаража, а также провели с детьми беседу, в которой рассказали об опасности подобных игр.

- Если вам или кому–либо из окружающих требуется помощь спасателей, необходимо набрать всего три цифры – 112. На единый номер можно звонить без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона, - напомнили в Кемеровской службе спасения.

Фото: Кемеровская служба спасения



