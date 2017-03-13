Кузбасские спасатели не советуют выходить на тонкий лёд

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Спасатели в очередной раз напоминают: весенний лед - опасность. Не позволяйте детям играть вблизи водоемов и сами не выходите на лёд.

Ярослав Максимов, старший государственный инспектор ГИМС МЧС России по Кемеровской области: «Несмотря на то, что в этом году снежный покров достаточно большой, тем не менее лед с каждым днем становится все тоньше и тоньше, а его структура- становится рыхлее. Ну то есть прочность его теряется, так как у нас положительные температуры установились уже. Завтра мы планируем уже закрытие ещё 5 ледовых переправ, расположенных в Юргинском, в Яшкинском районе».



