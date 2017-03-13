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Пропавший в Кузбассе 10-летний мальчик найден погибшим

13 Мар. 2017, 16:18
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Как сообщают в Следственном комитете по региону, 13 марта в 15:30 минут в Ленинске-Кузнецком  в реке Иня водолазы нашли тело 10-летнего мальчика.  Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено, проводится проверка.

Мальчик  12 марта  примерно в 18:10 с другом  пошёл гулять, они отправились на реку Иня. Там один из мальчиков встал на лёд, рухнул в воду и провалился из вида. Его друг побежал звать на помощь взрослых, но было уже поздно.  

-  Установлено, что потерпевший  воспитывался в благополучной семье. По предварительной информации смерть ребенка наступила от асфиксии при утоплении, - сообщили в Следкоме.

 


Тэги: Кузбасс, утонул мальчик
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