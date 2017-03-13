Пропавший в Кузбассе 10-летний мальчик найден погибшим

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Как сообщают в Следственном комитете по региону, 13 марта в 15:30 минут в Ленинске-Кузнецком в реке Иня водолазы нашли тело 10-летнего мальчика. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено, проводится проверка.

Мальчик 12 марта примерно в 18:10 с другом пошёл гулять, они отправились на реку Иня. Там один из мальчиков встал на лёд, рухнул в воду и провалился из вида. Его друг побежал звать на помощь взрослых, но было уже поздно.

- Установлено, что потерпевший воспитывался в благополучной семье. По предварительной информации смерть ребенка наступила от асфиксии при утоплении, - сообщили в Следкоме.



