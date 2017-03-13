В Кузбассе ожидается 23 градуса мороза

Синоптики Кемеровского Гидрометцентра рассказали о погоде на ближайшую неделю. По данным специалистов, в регионе стоит ждать сильных перепадов температур.

Днём во вторник будет…-4…+1, местами до …+6. Ветер подует юго-западный с порывами до 18 метров в секунду, по северу области небольшой снег. Ночью …-5…-10, в отдельных районах до 15 ниже ноля.

Холодный фронт пройдёт по области в среду, днём столбик термометра будет на отметках ноль…-5, ночью, ночью …-13…-18, местами….-23.

Днём температура воздуха …-1…-6, небольшой снег, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Ночью прогнозируется…-12…-17, местами …-22.

В пятницу без осадков, умеренный северный ветер, температура днем …-1…-6. В ночные часы -10-15 со знаком минус, местами …-20.

- В выходные сохранится солнечная погода без осадков, температура постепенно начнет повышаться. В субботу днём она будет в пределах …-1…-6, ночью…-7…-12, при прояснениях до …-17, - сообщили синоптики.

В воскресенье в дневные часы … -3…+2, преимущественно без осадков, ветер сменит направление на западное.