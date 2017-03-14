Жителей Кузбасса предупреждают об опасностях весеннего льда

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Cегодня в Яшкинском и Юргинском районах закрыли зимние дороги. В деревни, которые на время отрезаны от большой земли, заранее завезли продукты и медикаменты, представителям старшего поколения выдали пенсию за следующий месяц. В этом году в Кузбассе действовало 42 ледовые переправы. До 20 марта ликвидируют все, специалисты проведут аэровизуальное обследование юга и севера Кузбасса. А сегодня начнётся чернение льда на реках региона. По телефону мы связались со специалистами МЧС.



