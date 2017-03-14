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Кузбасская «целительница» сняла порчу вместе с норковой шубой

14 Мар. 2017, 13:38
21 просмотр

В Прокопьевске предстанет перед судом мошенница, которая предлагала свои "магические" услуги. Женщина уверяла прохожих, что на них порча, снять которую сможет только она. Обмануты несколько человек, в том числе и продавец одного из киосков. 

Аферистка под видом покупателя зашла в павильон. Через некоторое время вышла, правда, не с пустыми руками: добычей стали 20 тысяч рублей и норковая шуба. Задержали полицейские мошенницу в Новокузнецке. К тому моменту она успела потратить деньги и продать шубу. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит 5 лет тюрьмы.
 


Тэги: Кузбасс, шуба, порча
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