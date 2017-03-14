Синоптики Кузбасса дали прогноз на апрель

Синоптики сообщили, что в апрель в Кемеровской области будет на 2-4 градуса теплее нормы. В первой декаде месяца ожидается похолодание: в ночные часы 6-11 ниже ноля, а местами 20 мороза. Днём около ноля…-5.

Во второй декаде ожидается …-1…-6 по ночам, днём – …+10…+15, местами – до 20 градусов тепла. В этот период стоит ждать первую волну паводка, сообщила начальник Кемеровского гидрометцентра Раиса Бузунова. Что касается осадков в апреле, то они будут в пределах нормы.