На Кузбассоком мосту предлагают установить отбойник

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Кемеровчанин предложил городским властям сделать движение по Кузбасскому мосту безопасным.

К.А. Тимошенко написал в областной «Банк Идей» своё предложение: «Моя идея состоит в том, чтобы сделать движение по Кузбасскому мосту ещё безопасней, разделив полосы отбойником, поскольку аварии на данном мосту унесли немало жизней».

Установка барьера предотвратит выезд автомобилей на полосу встречного движения, что позволит существенно снизить количество серьёзных аварий на мосту.



