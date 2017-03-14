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Илья Середюк назвал кемеровские дороги, которые ждёт ремонт

14 Мар. 2017, 17:17
157 просмотров

Глава Кемерова Илья Середюк на своей странице в соцсети сообщил, какие участки областной столицы в ближайшее время ждёт ремонт. Это 32 участка автомобильных дорог, их протяженность свыше  60 км. На эти цели выделяется  выделено 1,25 млрд. рублей. Половина из этой суммы направляется из федерального бюджета, а другая половина – из консолидированного бюджета области и города, сообщил мэр.

- Напомню, наш город вошел в список участников проекта «Безопасные и качественные дороги», нацеленного на комплексное развитие транспортной инфраструктуры регионов и снижение количества ДТП. Проект рассчитан на период до 2025 года, - пишет Илья Середюк. 

Полный список дорог можно посмотреть здесь 


Тэги: Кемерово, Илья Середюк, ремонт дорог
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