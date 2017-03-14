В Кузбассе выявили злостных должников по зарплате

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Сегодня в администрации области состоялось первое в этом году заседание регионального штаба по финмониторингу. На ковёр вызвали злостных должников по зарплате. Руководители предупреждены об уголовной ответственности за грубейшее нарушение закона, в кратчайшие сроки они обязаны погасить задолженность. Также на заседании штаба была рассмотрена ситуация с долгами в бюджет.

Напомню, что подобная практика существует в Кузбассе по поручению губернатора уже девять лет. Только в прошлом году благодаря совместной работе обладминистрации, муниципалитетов, контролирующих органов в экономику Кузбасса возвращено 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Погашена просроченная задолженность по зарплате на миллиард 109 миллионов рублей.



