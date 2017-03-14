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Водители прокомментировали идею установки отбойников на Кузбасском мосту

14 Мар. 2017, 17:26
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К нам в редакцию обратились кемеровчане, которые предлагают установить на Кузбасском мосту отбойники, разделяющие направления движения. По их мнению эта мера повысит безопасность на этом участке дороги. За день здесь проходит большой поток транспорта – не менее 15 тысяч машин. И это место до сих пор считается аварийно-опасным. 

Хотя количество ДТП за последний год удалось значительно снизить. Это произошло благодаря введению режиму ограничения скорости движения через мост до 40 километров в час. В следующем выпуске в 20.45 узнаем, как власти относятся к предложению установить на мосту специальное ограждение. Сами водители оценивают эту инициативу положительно. 


Тэги: Кемерово, водители, отбойники
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