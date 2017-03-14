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Кузбассовцев ожидает нашествие колорадских жуков

14 Мар. 2017, 17:41
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Специалисты Кемеровского Гидрометцентра сообщили, что из-за тёплой и снежной зимы в регионе стоит ждать нашествия   древесных паразитов и колорадских жуков.

Из-за больших сугробов почва промерзала до 20 сантиметров, отметили синоптики.

– Колорадский жук уходит под землю на полтора метра. Если раньше было промерзание почвы до 190 сантиметров, то естественно жука там не оставалось. Сейчас же вредителю очень вольготно, – сообщила начальник кемеровского Гидрометцентра Раиса Бузунова.  Она добавила, что из-за тёплой зимы вредители, живущие на деревьях, не погибли.

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Тэги: Кузбасс, погода, колорадские жуки
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