Кузбассовцев ожидает нашествие колорадских жуков

Специалисты Кемеровского Гидрометцентра сообщили, что из-за тёплой и снежной зимы в регионе стоит ждать нашествия древесных паразитов и колорадских жуков.

Из-за больших сугробов почва промерзала до 20 сантиметров, отметили синоптики.

– Колорадский жук уходит под землю на полтора метра. Если раньше было промерзание почвы до 190 сантиметров, то естественно жука там не оставалось. Сейчас же вредителю очень вольготно, – сообщила начальник кемеровского Гидрометцентра Раиса Бузунова. Она добавила, что из-за тёплой зимы вредители, живущие на деревьях, не погибли.

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