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Кузбасский совхоз закрыли из-за трупного запаха

15 Мар. 2017, 11:43
176 просмотров

Судебные приставы Промышленновского района приостановили работу предприятия, которое выпускает мясные продукты.

На сильный трупный запах пожаловались жители близлежащего посёлка. «В совхозе провели проверку специалисты Россельхознадзора и нашли там нарушения  связанные с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов: с нарушением осуществлялась утилизация павших животных» - рассказали в пресс-службе ведомства.

Предприятию на 15 суток запретили ввозить и вывозить животных со своей территории. 


Тэги: Кузбасс
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