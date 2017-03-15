Кузбасский совхоз закрыли из-за трупного запаха

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Судебные приставы Промышленновского района приостановили работу предприятия, которое выпускает мясные продукты.



На сильный трупный запах пожаловались жители близлежащего посёлка. «В совхозе провели проверку специалисты Россельхознадзора и нашли там нарушения связанные с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов: с нарушением осуществлялась утилизация павших животных» - рассказали в пресс-службе ведомства.

Предприятию на 15 суток запретили ввозить и вывозить животных со своей территории.



