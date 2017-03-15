Жителей кемеровской «Лесной Поляны» возмутили собачьи «мины»

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В группе жителей района «Лесная Полян» в соцсети появился гневный пост кемеровчанки, в котором она взывает к совести любителей собак. Девушка говорит, что во дворах наблюдается ужасающая ситуация, буквально всё вокруг «украшено» следами жизнедеятельности домашних питомцев.

В комментариях люди высказывают мнение, что для нерадивых собачников нужно вводить штрафы. Также люди сетуют на нехватку специализированных мест, где можно выгуливать собаку. Отметим, к единому мнению о решении проблемы участники дискуссии не пришли.

Фото: Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей



