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Жителей кемеровской «Лесной Поляны» возмутили собачьи «мины»

15 Мар. 2017, 13:11
325 просмотров

В группе жителей района «Лесная Полян» в соцсети появился гневный пост кемеровчанки, в котором она взывает к совести любителей собак. Девушка говорит, что во дворах наблюдается ужасающая ситуация, буквально всё вокруг «украшено» следами жизнедеятельности домашних питомцев.

В комментариях люди высказывают мнение, что для нерадивых собачников нужно вводить штрафы. Также люди сетуют на нехватку специализированных мест, где можно выгуливать собаку. Отметим, к единому мнению о решении проблемы участники дискуссии не пришли.    

Фото: Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей


Тэги: Кемерово, собаки, Лесная Поляна
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