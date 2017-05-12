Кузбасские синоптики дали прогноз на выходные дни

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В ночь на субботу столбик термометра будет на отметках…+9…+14, по западным районам области …+3…+8. Днём будет жарко, но пройдут дожди и прогремят грозы. Ветер подует юго-западный с порывами до 13-18 метров в секунду, температура воздуха +21…+26, ночью будет около 10 тепла.

В воскресенье до …+20…+25, дожди и грозы, затем похолодает и в ночь на понедельник уже …+5…+10.

- В понедельник днем …+15…+20 с дождями, грозами и порывистым западным ветром, но вторичный холодный фронт еще понизит температуру и в ночь на вторник ожидается …-2…+3, - сообщили в Кемеровском Гидрометцентре.