В Кемерове автомобиль исписали краской

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Кемеровчанина поздравили с днём рождения, разрисовав его автомобиль из баллончика.

Фотографию «цветной» легковушки выложили в Сеть прохожие. Иномарку залили краской от крыши до колёс, а на боку машины написали поздравление «С днём рождения». Также «художники» нанесли на автомобиль именинника рисунки сердечек и бабочек.

Подписчики группы, в которой выложили пост, предположили, что всё нарисовали смываемой краской и второй частью подарка станет комплексная мойка машины.

Фото: Регион 42