В Кемерове на двух улицах поменяли схему движения

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Водителей областного центра предупреждают о том, что на двух участках изменилась схема движения. Кроме того, в городе дорожники продолжают работу по нанесению разметки.

Теперь на Красной можно парковаться вдоль проезжей части от Красноармейской до Васильева. Участок рассчитан на 55 машин.

- При движении с Радищева разрешено совершать разворот по Баумана напротив дома №53 на регулируемом перекрестке перед светофорным объектом. На этом участке нанесена разметка 1.11, - сообщают в Центре организации дорожного движения.