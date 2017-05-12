В Кузбассе сократилось число детских баз отдыха

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В Кемерове обсудили вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании-2017. Из-за трагедии в Карелии внесены изменения в российское законодательство, которые ужесточили требования к безопасности. В связи с этим, в Кузбассе идёт формирование единого реестра баз отдыха, после проверок закрыты 29 лагерей. В остальных заезды начнутся уже через две недели. Кроме того, 150 отличников, спортсменов и активистов отправятся в Крым, а 50 ребят из моногородов в путешествие по Приморскому краю.