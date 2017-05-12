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В Кузбассе сократилось число детских баз отдыха

12 Май. 2017, 18:11
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В Кемерове  обсудили  вопросы  подготовки  к летней  оздоровительной  кампании-2017.  Из-за  трагедии в  Карелии  внесены  изменения  в  российское  законодательство,  которые  ужесточили  требования  к  безопасности.  В  связи  с  этим,  в  Кузбассе  идёт формирование  единого  реестра  баз  отдыха, после проверок закрыты 29 лагерей.  В  остальных  заезды  начнутся  уже  через  две  недели.  Кроме  того,  150  отличников,  спортсменов  и  активистов  отправятся  в  Крым,  а  50  ребят  из  моногородов  в  путешествие  по  Приморскому  краю.

 

 

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