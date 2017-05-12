В Кузбассе пропала 16-летняя девочка

1540 просмотров

Волонтёры и полицейские в Белове ищут 16-летнюю школьницу.

Светлана Шабалина ушла из дома в школу 11 мая в 7:45 утра, однако в учебном заведении девочка так и не появилась.

На вид пропавшей 17-18 лет, она была одета в джинсы светло-синего цвета, ветровку серого цвета, вязанную шапку светло-зеленого цвета и кожаные ботинки тёмного цвета. При себе имела дамскую сумку синего цвета, может быть в очках.

Как сообщили в кузбасском СК РФ, в городе создали девять поисковых групп, в состав которых входят сотрудники правоохранительных органов и волонтёры.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшей девочке просят обращаться по телефонам: 02, (8-384-52) 3-58-94, 8-904-992-43-15, 8-961-710-80-45.