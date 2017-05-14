Появились подробности о пропавшей в Кузбассе школьнице

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Ранее мы сообщали о том, что в Белове пропала 16-летняя девушка. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но затем обратились к правоохранителям. Начались поиски, информация появилась в интернете.

-В полицию позвонила горожанка, которая прочитала размещенную полицией ориентировку в сети интернет. Беловчанка рассказала, что видела похожую девушку. В результате проверки данного сигнала оперативный дежурный отделения полиции «Бабанаково» обнаружил без вести пропавшую школьницу возле одного из магазинов поселка 8 марта. 16-летняя беловчанка рассказала, что все это время ночевала под мостом, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Сейчас выясняются все все обстоятельства произошедшего.