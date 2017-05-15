В посёлке Кедровка разбили новый парк
15 Май. 2017, 9:48
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В посёлке Кедровка областного центра разбили новый парк. С такой инициативой выступила Сибирская генерирующая компания.
В посёлке Кедровка областного центра разбили новый парк. С такой инициативой выступила Сибирская генерирующая компания.
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