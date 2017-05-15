Сайт кемеровских проституток заблокируют по решению суда

287 просмотров

Интернет-каталог кемеровских девушек лёгкого поведения внесут в единый реестр запрещённых доменных имён.

По мнению прокурора Кемерова, сайт пропагандировал проституцию и содержал противозаконную информацию. На ресурсе посетители могли найти анкеты девушек лёгкого поведения с их описанием, прейскурантом цен на услуги и фотографиями.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, прокурор областной столицы обратился в суд и попросил запретить сайт. По решению Центрального районного суда города Кемерово, информацию о ресурсе передадут в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, там его заблокируют.