Густой туман помешал сесть в Кемерове двум самолётам из Москвы

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Утром, 15 мая самолёты «Уральских авиалиний» и S7 не смогли сесть в Кемерове из-за тумана.

Лайнеры летели из Москвы и должны были приземлиться в аэропорту имени Леонова в 6:30 утра. Чтобы не подвергать опасности жизни и здоровье пассажиров, воздушные суда направили в «Толмачёво».

Как сообщило издание «ВашГород.ру», самолёты, после посадки в Новосибирске, уже вернулись в Кемерово. Борт компании S7 приземлился в 9:01, а лайнер «Уральских авиалиний» сел в начале 11-ти.