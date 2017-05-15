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Стало известно, когда в Кемерове начнут отключать горячую воду

15 Май. 2017, 13:33
368 просмотров

На сайте администрации Кемеровской области опубликовали карту отключения горячей воды в Кемерове.

Жилой фонд города поделили на 7 групп. В каждой из них, во время проведения гидравлических испытаний теплосетей, будут временно отключать горячее водоснабжение.

- 1-ая группа (часть домов Центрального и Ленинского районов), с 22 мая по 4 июня.    

- 2-ая группа (часть Центрального и Заводского районов), с 13 по 26 июня.

- 3-я группа (Заводской, Центральный и Ленинский районы), с 26 июня по 9 июля.

- 4-ая группа (часть домов Центрального, Заводского, Ленинского и Кемеровского районов), 10 июля по 23 июля.

- 5-ая группа (Кировский район) с 22 мая по 4 июня.

- 7-ая группа (Рудничный район) с 22 мая по 28 мая.

- В пос. Кедровка горячей воды не будет с 22 мая по 27 мая.

- В пос. Промышлённовский – с 29 мая по 2 июня.

- В пос. Ягуновский – с 22 мая по 4 июня.

Подробный график отключения горячей воды смотрите на сайте администрации города Кемерово.

 

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