Кузбассовцы отправились покорять «Российскую студенческую весну»

71 просмотр

Лучшие студенты Кузбасса отправились покорять Москву. Они примут участие в юбилейной 25-ой «Российской студенческой весне». Ребята смогут выступить на сцене Государственного Кремлевского дворца. В этому году помимо студенческих коллективов и исполнителей на фестиваль приглашен народный ансамбль танца «Апрель» из Березовского.

Лучшие студенты Кузбасса отправились покорять Москву. Они примут участие в юбилейной 25-ой «Российской студенческой весне». Ребята смогут выступить на сцене Государственного Кремлевского дворца. В этому году помимо студенческих коллективов и исполнителей на фестиваль приглашен народный ансамбль танца «Апрель» из Березовского.