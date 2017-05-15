Жительница Кемерова отсудила у «Тибет-СВ» 850 тысяч рублей

154 просмотра

Застройщик «Тибет-СВ» ещё два года назад должен был предоставить квартиру площадью 46,6 «квадаратов», за которую кемеровчанка уже внесла около 2 миллионов рублей. Жилья женщина не дождалась и обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства.

В результате Центральный районный суд города Кемерова взыскал с «Тибет-СВ» свыше более 560 тысяч рублей неустойки за просрочку. Также компания должна выплатить штраф в размере более 280 тысяч штрафа за нарушение закона о защите прав потребителей.

- Таким образом, недобросовестный застройщик обязан выплатить в общей сложности около 850 рублей, - сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.