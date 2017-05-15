Появились официальные комментарии о лишении полномочий четырёх кузбасских депутатов

1112 просмотров

Сегодня стало известно, что прокуратура обязала два местных совета народных депутатов досрочно прекратить полномочия четырех законодателей, не предоставивших сведения о доходах и имуществе за 2015-ый год. Это касается Промышленновского района и Промышленновского городского поселения. Свои посты покинут по два народных избранника, нарушивших антикоррупционное законодательство . Сегодня мы получили официальный комментарий в совете народных депутатов Промышленновского района.