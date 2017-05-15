Из-за дождя в Кузбассе усилили наблюдение за ситуацией на реках

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Сегодня целый день идёт дождь, поэтому гидрологи и спасатели особенно следят за ситуацией на реках области. Продолжает работать специализированная бригада в Мариинске. Всего в регионе действуют 52 гидропоста, наблюдения проводятся дважды в день. Наиболее пристальное внимание - Междуреченску. Там за последние сутки вода поднялась на 72 см, но до критического уровня еще 125. По мнению специалистов, большого влияния на уровень воды в Томи осадки не окажут, на этот момент опасные отметки нигде не превышены.