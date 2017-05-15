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В Кузбассе четыре депутата лишились своих полномочий

15 Май. 2017, 17:40
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В Промышленновском районе четыре депутата потеряли должность, из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

По два представителя от  Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района и Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения не смогли вовремя предоставить сведения о своих доходах и имуществе.

Прокурор потребовал устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции и отстранить чиновников от их должностей. Несмотря на это, депутаты остались на своих постах.

«После этого прокурор района обратился в суд и потребовал признать незаконным неисполнение закона и Уставов муниципальных образований, а также обязать Советы народных депутатов досрочно прекратить полномочия депутатов», - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Отмечается, что суд удовлетворил это требование и лишил депутатов их полномочий.   

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